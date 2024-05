Der Verein Bad Bikers MTB-Sport weiht endlich den neuen Pumptrack direkt an der Ilse ein. Dank zahlreicher Helfer und Sponsoren kann die Harzer Vorzeigesportstätte noch in dieser Woche fertig gestellt werden.

Neuer Pumptrack: Biker-Attraktion eröffnet in Ilsenburg

Ilsenburg. - In wenigen Wochen ist es soweit: Dann heißt es Sport frei für die Biker in Ilsenburg, wenn der neue Pumptrack endlich freigegeben wird. „Wir werden noch diese Woche die Bauarbeiten fertig stellen“, sagt Silvio Krosch, erster Vorsitzender des Vereins Bad Bikers MTB-Sport. Die Radsportfreunde müssten sich allerdings trotzdem etwas gedulden, da der Asphalt noch aushärten müsse. Erst nach der Freigabe auf den vereinseigenen Social-Media-Kanälen dürfe die Strecke befahren werden, kündigt Krosch an. „Mitte Juni planen wir aber noch ein Event zur offiziellen Eröffnung.“