Elend. - Elend soll im Jahr 2024 einen neuen Sirenenmast mitsamt einer neuen Sirene erhalten. Darüber informierte eine Mitarbeiterin der Verwaltung der Stadt Oberharz am Brocken auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Grund dafür sei, „dass die jetzige Gestaltung nicht mehr den aktuellen Vorstellungen der Verwaltung entspricht“ und diese deshalb erneuert werden müsse. Die alten Sirenen befänden sich zum Teil noch auf Hausdächern von Privatpersonen.

Förderung durch Programm vom Land Sachsen-Anhalt

Ermöglicht wird das Projekt mit dem Sonderprogramm zur Sirenenförderung vom Land Sachsen-Anhalt. Die bewilligte Förderung liegt bei 17.350 Euro. Die Kosten für den Neubau in Elend werden derzeit auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

Die Arbeiten am dem Mast sollen im „Laufe des nächsten Jahres“ umgesetzt werden, wann genau, sei noch offen. Im Rahmen des Neubaus würden die alten Sirenen in dem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken zurückgebaut. Mit dem Programm zur Sirenenförderung wurden mehr als 170 Projekte zum Neu- und Umbau der Warnmittel mit gut 2,1 Millionen Euro gefördert, hieß es in einer Pressemitteilung des Landes.