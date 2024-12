Der Bau des neuen Kunstrasenplatzes für den FC Einheit Wernigerode ist zum Greifen nah. Allerdings gibt es eine Lücke bei der Finanzierung des 1-Million-Euro-Baus. Was das für die Pläne bedeutet.

Der Trainingsplatz des FC Einheit Wernigerode an der Bielsteinchaussee ist momentan nicht bespielbar.

Wernigerode - Die Fußballer vom FC Einheit Wernigerode brauchen einen neuen Trainingsplatz. Denn es fehlt an Trainingsmöglichkeiten für den Nachwuchs. Für eine Million Euro könnte der Ascheplatz an der Bielsteinchaussee in eine moderne Trainingsstätte mit Kunstrasen und Flutlicht umgebaut werden.