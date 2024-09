Wohnungsmarkt im Harz Neuer Wohnpark in Wernigerode fast fertig: Was Mieter ab Ende September erwartet

Der Wohnungsmarkt in Wernigerode gilt als angespannt. Abhilfe sollen bald unter anderem fünf neue Mehrfamilienhäuser an der Georgiistraße schaffen. Was Interessenten erwartet und mit wie viel Miete sie planen müssen.