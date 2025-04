Neueröffnung im Harz Neuer Friseur-Salon in Wernigerode eröffnet mit besonderem Modell

Neuer Name, neue Adresse: Friseurmeisterin Yvonne Lumme zieht mit ihrem Team an die Breite Straße in Wernigerode. Im „Fhair Atelier“ stehen – wie der Name schon sagt – Fairness und Beratung im Mittelpunkt. Was Kunden außerdem erwartet.