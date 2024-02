Im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein wird nun auch die beliebte DDR-Speise in abgefüllten Gläsern angeboten. Zubereitet wird die Wurstsuppe im alten Speisewagen, der auf dem Museumsgelände steht.

Benneckenstein. - Panzer, alte ostdeutsche Autos, ein großes Außenareal mit jeder Menge Sehenswürdigkeiten: Das verbinden wohl die meisten Leute mit dem Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Doch neben diesen Attraktionen findet sich auf dem Gelände auch ein Mitropa-Wagen, ein alter Speisewaggon. Dort können Besucher neben vielen anderen Speisen auch hausgemachte Soljanka essen – und die kommt laut Inhaber Mario Tänzer so gut an, dass ihm jetzt, in der Winterpause, eine neue Idee gekommen ist.