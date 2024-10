Auch Übernachtungen möglich Neues Gasthaus eröffnet im Harz: Was Gäste auf der Speisekarte finden

Für die ehemalige Kartoffelkate in Elbingerode haben sich neue Pächter gefunden. Am 8. Oktober eröffnet das Gasthaus Brockenhexe in Elbingerode. Dort können Touristen auch übernachten.