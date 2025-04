„Harter Brocken“-Challenges Neues Harz-Abenteuer für Radfahrer: Adrenalingeladene Stempeljagd zu acht Gipfeln

Mehr als 170 Kilometer, 4.400 Höhenmeter und acht Gipfel gilt es zu bewältigen: Eine neue App lässt Radfahrer im Harz zu Helden werden. In wenigen Tagen geht sie an den Start. Was sich hinter der Idee von drei Freunden aus Wernigerode verbirgt und was die Harzer Wandernadel damit zu tun hat.