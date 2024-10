Immobilienmarkt im Harz Neues Modell für junge Familien: So sollen Wohnungen in Wernigerode bezahlbar werden

Wohnraum in Wernigerode ist so knapp wie teuer - junge Familien gehen angesichts hoher Miet- oder Kaufpreise häufig leer aus. Das will die Wohnmanufaktur Harz nun mit einem in der Region neuen Angebot ändern. Die Idee stammt aus Großstädten.