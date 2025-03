Am Donnerstag, 3. April, eröffnet die Ausstellung "Neunfach - neun Künstler, neun Perspektiven" in der Galerie 1530 in Wernigerode.

Wernigerode. - „Neunfach – neun Künstler, neun Perspektiven“ so heißt die neue Ausstellung in der Galerie 1530. Wie der Name schon verrät, erwartet Besucher eine Mischung aus individuellen Stilen und Ausdrucksformen. Die Kunstschau, veranstaltet von der Kulturstiftung Wernigerode, zeigt die Vielfalt der Kunstszene der Harz-Stadt.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 3. April, um 19 Uhr in der Galerie 1530 an der Marktstraße 1 in der Nähe des Rathauses eröffnet, informiert das Amt für Schule, Kultur und Sport. Dann gibt es einen Sektempfang, Musik und eine Vorstellung der Künstler aus Wernigerode. Anmeldungen sind bis zum Donnerstag, 27. März, telefonisch unter 03943/65 44 01 möglich.

Zu den Kunstschaffenden gehören: Ilona Butz, Dorit Goedecke, Günter Grohs, Rosemarie Hoffmann, Melanie Kuna-Drechsler, Stephan Klaube, Korvin Reich sowie Sabine Riemenschneider und Janet Wielgoß. Sie alle wohnen in Wernigerode, ihre Werke aber sind ganz verschieden. So verbindet die Ausstellung Malerei, Zeichnung, Glasgestaltung, textiles Gestalten, aber auch Skulpturen, Installationen und Grafiken.

Für die Künstlerin Ilona Butz ist es die erste Ausstellung in ihrer Wahl-Heimat Wernigerode. Sie ist im vergangenen Jahr in den Harz gezogen und war sofort begeistert von der Kultur-Szene in der Harz-Stadt. „Ich lebe, also male ich“, sagt sie über sich selbst. Daher freue sie sich über die Möglichkeit, der Öffentlichkeit ihre Werke zu präsentieren und die anderer Künstler besser kennenzulernen.

Von Holzschnitt-Druck bis Wachsmalerei: Buntes Programm zur Ausstellung

Die Ausstellung wird von einem Programm mit Workshops und Vorträgen begleitet.

Interessierte können sich über die Mailadresse kulturamt@wernigerode anmelden.

Der etwaige Unkostenbeitrag wird jeweils vor Ort in bar abgerechnet.

Freitag, 11. April: 11 bis 14 Uhr „Baum der Liebe“ – eine kreative Installation mit Stephan Klaube

Sonnabend, 12. April: 11 bis 14 Uhr „Baum der Liebe“ – eine kreative Installation mit Stephan Klaube

Sonnabend, 12. April: 14 Uhr Günter Grohs Vortrag über die Rekonstruktion der Verglasungen im Völkerschlachtdenkmal Leipzig

Mittwoch, 16. April: 11 bis 14 Uhr „Baum der Liebe“ – eine kreative Installation mit Stephan Klaube

Donnerstag, 17. April: 11 bis 14 Uhr „Baum der Liebe“ – eine kreative Installation mit Stephan Klaube

Sonnabend, 26. April: 14 bis 17 Uhr „Kunst des Filzens“ mit Rosemarie Hoffmann (mit Anmeldung)

Sonnabend, 3. Mai: 14 bis 17 Uhr Zeichnen mit Blei- und Aquarellstiften mit Ilona Butz

Freitag, 9. Mai: 11 bis 17 Uhr Japanischer Holzschnitt-Druck mit Sabine Riemenschneider

Sonnabend, 10. Mai: 11 bis 17 Uhr Japanischer Holzschnitt-Druck mit Sabine Riemenschneider

Sonnabend, 10. Mai: 14 Uhr Günter Grohs Vortrag zum Thema „Architekturbezogene Projekte“

Sonnabend, 17. Mai: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr Upcycling-Reliefgestaltung mit Dorit Goedecke

Sonnabend, 24. Mai: 11 bis 13 Uhr Malwerkstatt und Wachsmalerei für Kinder mit Melanie Kuna-Drechsler (mit Anmeldung)

Sonnabend, 24. Mai: 14 Uhr Dorit Goedeckes Vortrag zum Thema „Zeitlos schön - 25 Jahre Logo- und Corporate Design“ (mit Anmeldung)

Die Galerie ist mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ostern bleibt die Schau geschlossen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Am 25. Mai werden ab 15 Uhr einige Werke sowie von den Künstlern geschaffene Stofffahnen versteigert. Damit endet die Ausstellung.