Wernigerodes Altstadt lockt Gäste mit vielen Geschäften, Restaurants und Kneipen zum Shopping. Doch vor allem Touristen aus dem Ausland scheitern immer wieder, weil nicht überall mit Kreditkarte oder Smartphone bezahlt werden kann. Wie die Harz-Stadt das nun ändern will.

„Nur Barzahlung“: Touristen und Einheimische erleben böse Überraschung beim Einkaufen und in Restaurants

Wer beim Einkauf und Restaurant-Besuch in Wernigerodes Innenstadt nur auf EC- und Kreditkarte setzt, kann Probleme beim Bezahlen bekommen.

Wernigerode. - In Großbritannien, Skandinavien oder den Niederlanden ist es Normalität: Beim Einkaufsbummel oder Essen im Restaurant wird per Karte oder Smartphone bezahlt. Dagegen erleben Harzer und Touristen in den rund 200 Geschäften der Wernigeröder Innenstadt immer wieder die böse Überraschungen: Ohne Bargeld geht vielfach nichts.