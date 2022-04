Jahresauftakt OB Peter Gaffert lädt jeden zum Neujahrsempfang in Wernigerode ein - wie das?

Haben Sie am 12. Januar abends schon was vor? Nicht? Dann auf zum Neujahrsempfang in Wernigerode. Wie auch Sie dabei sein können? Die Harzer Volksstimme beantwortet die wichtigsten Fragen.