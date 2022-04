Oberbürgermeister-Entscheidung in Wernigerode fällt in Stichwahl

Acht Kandidaten sind bei der Wahl zum Oberbürgermeister am 3. April in Wernigerode angetreten. Eine absolute Mehrheit konnte sich keiner sichern, aber es gibt eine Tendenz.

Wernigerode - Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Wernigerode am Sonntag (3. April) zeichnet sich eine Tendenz ab: Einer der acht Kandidaten verbucht zwar einen großen Vorsprung auf seine Konkurrenten, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Somit stünde nach ersten Hochrechnungen (19 von 24 Wahllokalen ausgezählt, Stand 18:53 Uhr) eine Stichwahl am 24. April an.