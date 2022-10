Oberharz: Doppeltes Oldtimertreffen in Benneckenstein hat Nachspiel

So voll war es bei Oldtimertreffen am Tag der Deutschen Einheit vor dem Fahrzeugmuseum in Benneckenstein.

Benneckenstein - Für die einen war es perfekt: „Schöne Fahrzeuge, nette Leute, gute Stimmung“, kurz „ein Muss für jeden Liebhaber“ -- so schreiben Besucher des Oldtimertreffens mit Teilemarkt in Benneckenstein im Netzwerk Facebook. Für die anderen herrschte hingegen „Chaos pur auf dem Gelände“, es stelle sich die Frage: „Wie kann man so eine Veranstaltung teilen?“ Denn es gab am 3. Oktober nicht wie bisher ein, sondern zwei Treffen – und das praktisch Tür an Tür.