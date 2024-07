Eine islamische Religionsgemeinschaft hat in Hasselfelde eine Immobilie erworben. Das sorgt vor Ort für viele Gerüchte. Was bisher bekannt ist.

Das Gebäude an der Nordhäuser Straße in Hasselfelde.

Hasselfelde. - Unruhe beherrscht seit der vergangenen Woche das sonst eher ruhige Hasselfelde, Gerüchte verbreiten sich vor Ort und in den sozialen Netzwerken. Ein Ehepaar hat eine leerstehende Immobilie in der Oberharz-Stadt gekauft. So weit, so unspektakulär. Doch was für Gesprächsstoff sorgt, ist die mutmaßlich geplante Nutzung des Industriegebäudes als islamisch-religiöser Veranstaltungsort.