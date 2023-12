Die neue Sitzbankheizung in der Stabkirche Stiege ist nach einer erfolgreichen Spendenaktion in Betrieb. Erste Besucher testeten die beheizten Bänke bereits.

Oberharz: Sitzbankheizung in Stabkirche Stiege ist in Betrieb

Die ersten Besucher kommen bei der Andacht am Samstag in der Stabkirche Stiege in den Genuss der neuen Sitzbankheizung.

Stiege. - Eine Premiere gab es in der Stabkirche in Stiege zu feiern. Die Sitzbankheizung in dem kleinen Gotteshaus ist nun in Betrieb. Am Wochenende kamen die ersten Besucher des Weihnachtsmarktes in den Genuss der wärmenden Bänke.

Der Weg zur Inbetriebnahme war ein langer und endete erst am Freitagabend (1. Dezember), als der Elektrotechniker Stefan Kröger aus Hasselfelde noch die letzten Arbeiten bewältigte, damit es die Gäste des Weihnachtsmarktes bei der Andacht warm haben.

Bereits mit der Umsetzung der Kapelle seien die nötigen Module unter der Dielung verlegt worden, berichtet Cosima Pilz, Sprecherin des Vereins Stabkirche Stiege. Dieser ist zugleich Eigentümer der Kirche. Der Verein hatte sich vor knapp neun Jahren gegründet, um sich für den Erhalt der Stätte einzusetzen.

Projekt in Stiege mit Crowdfunding-Plattform der Harzsparkasse umgesetzt

Nur die Auflagen für die Sitzbankheizung konnten lange Zeit nicht finanziert werden. Mit der Crowdfunding-Plattform 99 Funken der Harzsparkasse, bei der regionale Projekte unterstützt werden können, konnte schließlich das nötige Geld für die Sitzbankauflagen zusammenkommen.

Als sogenannte Fundingschwelle waren 7.000 Euro angesetzt. Wären diese durch die Spenden bis zu einem Stichtag, in diesem Fall der 8. Oktober, nicht zusammengekommen, wäre das Geld an die jeweiligen Spender zurückgegangen. Am Ende kamen jedoch mit Hilfe von 54 Unterstützern der Crowdfunding-Aktion knapp 9.000 Euro zusammen. Insgesamt kosteten die Auflagen für die 100 Sitzplätze in der Stabkirche 14.000 Euro.

Verein Stabkirche Stiege hat rund 160 Mitglieder in Deutschland

Zu einem späteren Zeitpunkt soll es sogar möglich sein, nur in bestimmten Bereichen die Bänke zu heizen, etwa ausschließlich die linke, die rechte oder die hintere Reihen. „Dann müssen wir nicht alle Sitzbänke heizen, wenn die Kirche zum Beispiel bei Trauungen nicht voll besetzt ist“, erklärt Pilz. Auch die Temperatur sei regulierbar. Nach drei Stunden schalte sich die Heizung automatisch ab.

Mit der Sitzbankheizung könne der Verein mit seinen deutschlandweit rund 160 Mitgliedern die Veranstaltungssaison nun verlängern. Zuvor wurde die Kirche nicht beheizt, so dass im Inneren fast die gleichen Temperaturen wie draußen herrschten.

Verein in Stiege finanziert sich über Spenden

Eine andere Möglichkeit, die Kirche zu beheizen, habe es nicht gegeben. Elektrische Heizung seien nicht in Betracht gekommen, weil die Kirche wegen ihrer Holzkonstruktion keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein dürfe. Andere Heizsysteme seien wiederum in der Anschaffung und der Unterhaltung nicht bezahlbar für den Verein gewesen, der sich über Spenden und den Mitgliederbeiträgen finanziert, erklärt die Sprecherin weiter.