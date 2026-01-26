Bernd Ehrlich arbeitete viele Jahre im Ortschaftsrat von Hasselfelde und war im Oberharzer Stadtrat aktiv. Nun hat er sich zurückgezogen. Welche Abgeordneten die frei gewordenen Plätze einnehmen und wer nun den Bauausschuss leitet.

Oberharzer Lokalpolitiker Bernd Ehrlich verabschiedet sich: Wer in den Gremien seinen Platz einnimmt

Die Bürgerfraktion im Oberharz verabschiedet Bernd Ehrlich (Zweiter von rechts). Das Treffen fand im Anglerheim des Angelvereins in Hasselfelde statt, dem Dieter Gottstein (erster von rechts) angehört. Er selbst ist aber kein Fraktionsmitglied.

Hasselfelde. - Mehr als 20 Jahre lang war Bernd Ehrlich in der Lokalpolitik im Oberharz aktiv. Angefangen beim damals noch bestehenden Stadtrat Hasselfelde, war er nach der Gebietsreform im Jahr 2010 Abgeordneter im Ortschaftsrat und dem Stadtrat Oberharz am Brocken. Nun hat er sich aus der Politik zurückgezogen.