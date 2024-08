An ihr kommt kein Autofahrer auf dem Weg von der Autobahn 36 in Wernigerodes Innenstadt vorbei: Eine gigantische LED-Tafel. Was hinter dem „Harz-Horizont“ steckt und wie er genutzt wird.

Piccadilly Circus im Harz: Was neue Riesen-LED-Tafel in Wernigerode kann

Die LED-Banderole "Harz-Horizont" leuchtet nun auf der Zentrale der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mit Filiale der Harzsparkasse am Platz des Friedens.

Wernigerode. - Am Kiliankreisel werden Wernigeröder und Touristen nun mit Informationen zu Veranstaltungen, Werbung und Kunst begrüßt. Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) hat am Freitag (30. August) mit der Einweihung ihrer erneuerten Zentrale am Platz des Friedens den „Harz-Horizont“ angeknipst.

Die gut 40 Meter lange und 1,50 Meter hohe LED-Wand leuchtet täglich von 5 bis 22 Uhr, erläutert Geschäftsführer Christian Zeigermann. Das mit Strom aus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gründach gespeiste Band werde entsprechend der Helligkeit gedimmt: „Unsere Idee orientiert sich am Piccadilly Circus in London und ist einmalig in der Region.“

Mit Abschluss der im Januar gestarteten Bauarbeiten hat nicht nur die GWW mehr Platz für Mieterservice. Auch die Filiale der Harzsparkasse für die Wohngebiete Burgbreite und Stadtfeld wurde vergrößert.