Neue Snack-Attraktion im Harz Heiße Pizza, 24 Stunden am Tag: Jungunternehmer aus Wernigerode eröffnet neuen Automaten

Christoph Ritzau betreibt mit nur 29 Jahren mehrere Snack-Automaten im Harz. Nun kommt eine Neuheit hinzu: Ein Pizza-Automat in Wernigerode. Wo genau die Maschine zu finden ist und welche besonderen Sorten der Teigspezialität sie bietet.

Von Elisabeth Köhli Aktualisiert: 24.09.2025, 10:38
In Wernigerodes Wohngebiet Harzblick gibt es seit kurzem einen Pizza-Automaten. Foto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - „Es geht darum, dass wir die Versorgungslücken im Harz schließen“, sagt Christoph Ritzau. 2022 startete er ins Automaten-Geschäft. Mittlerweile betreibt der 29-Jährige mit seinem Team neun Automaten in der Region.