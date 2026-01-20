Nach der spektakulären Polarlicht-Nacht über dem Harz am 19. Januar fragen sich viele, ob das Himmelsschauspiel heute erneut möglich ist. Ob der Himmel heute Nacht wieder aufglüht.

Spektakuläre Polarlichter über dem Harz: Kommt die nächste Lichtnacht schon heute? (mit Fotogalerie)

Auch am Himmel über Harzgerode waren die intensiven Polarlichter in der Nacht zum 20. Januar 2026 über mehrere Stunden zu beobachten.

Quedlinburg/MZ. - Am Nachthimmel wabert helles Licht: „Diese Erscheinung kam von Osten auf uns zu. Dann wurde es immer größer und stand direkt über uns. Nach einer Minute verschwand es wieder“, berichtet Johannes Hebbel. Wie viele Menschen in Deutschland hat der Falkensteiner in der Nacht zum 20. Januar fasziniert Polarlichter beobachtet, die in seltener Intensität zu sehen waren.