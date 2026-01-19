Am späten Montagabend ist es in nahezu ganz Deutschland zu einem faszinierendem Ereignis gekommen: Polarlichter tanzten am Himmel.

Polarlichter über Gommern am 19. Januar 2026. Links ist der Turm der St.-Trinitatis-Kirche zu erkennen.

Gommern - Ein ungewöhnliches Farbenspiel hat am Montagabend, 19. Januar, den Himmel über Sachsen-Anhalt erleuchtet. Auch über Gommern waren Polarlichter zu sehen. Es war ein Ereignis, das in dieser Intensität nur selten vorkommt. Ursache war ein starker geomagnetischer Sturm der Kategorie G4, der die Erde gegen 21.30 Uhr erreichte.