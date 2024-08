Hobby zum Beruf gemacht Mit Video: Gegen alle Vorurteile - Erstes Poledance-Studio in Wernigerode eröffnet

Poledance in der Kleinstadt: Dieses Wagnis geht Julia Ambrock ein. Sie hat gerade ihr Studio Poleathletix in Wernigerode eröffnet. Wie sie auf Vorurteile reagiert und warum schon Kinder bei ihr den Tanz an der Stange lernen können.