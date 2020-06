In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim in Neinstedt ein und verschwanden ohne Beute. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Diebe sind in ein Vereinsheim in Neinstedt eingebrochen und ohne Beute verschwunden. Jedoch entstand Sachschaden.

Neinstedt (vs) l Nach Angaben der Polizei brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Ort ein. Dabei hebelten sie ein Fenster auf und brachen mehrere Türen auf. Die Täter fanden jedoch kein Diebesgut und verschwanden wieder. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/674 293 entgegen.