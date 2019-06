Ein Motorradfahrer aus Niedersachsen ist bei Hasselfelde im Harz mit seinem Bike von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt.

Hasselfelde (vs) l Ein 64-Jähirger Motorradfahrer aus Niedersachsen ist bei einem Unfall bei Hasselfelde schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr der Mann am Donnerstagmorgen die sogenannte Trockenbachstraße zwischen der B 81 und der Allrode Stiege. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Bike, kam von der Straße ab und verletzte sich beim Sturz in einen angrenzenden Straßengraben schwer.

Der 64-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.