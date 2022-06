Polizei vermutet tragisches Unglück in Hasselfelde

Nach dem Feuer in einer Gartenlaube in Hasselfelde am Montag hat die Polizei den Brandort untersucht. Wessen Leichnam dort gefunden wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Hasselfelde ist ausgebrannt. Der Brandort wurde am Dienstag untersucht.

Hasselfelde - Betroffenheit in Hasselfelde: Die Harzer Polizei hat am Tag nach dem Brand in einer Gartenlaube in dem Oberharz-Ortsteil die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagmorgen ist der Brandursachenermittler vor Ort eingetroffen, der seine Untersuchung gegen Mittag abgeschlossen hat.