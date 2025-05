Magdeburg - ­Der Presseclub Magdeburg lädt erneut zu einer interessanten Veranstaltung ein, die offen für jedermann ist. Zu Gast ist am Donnerstag, 15. Mai 2025, um 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen die studierte Meteorologin Michaela Koschak, die auch aus dem MDR bekannt ist. Der Talk-Abend wird MDR-Moderatorin Anja Petzold moderiert. Ab 17.30 Uhr und bis zum Beginn der Veranstaltung haben Gäste die Möglichkeit, durch die Ausstellungen des Museums zu flanieren.

Michaela Koschaks Leidenschaft ist das Wetter. Ob es regnet, stürmt oder schneit – ihr Blick geht jeden Tag in die Wetterkarten und sie wird in der Gesprächsrunde verraten, wie der Frühling wird in Magdeburg und Sachsen-Anhalt. Sie arbeitet sie als freie Meteorologin für den MDR, NDR, RBB und die ARD für das Magazin „Brisant“. In ihren Formaten klärt Michaela Koschak als Klimaexpertin auf.

Sie dreht Filme, die für das Thema Klimawandel sensibilisieren, zeigt hier und in ihren Büchern nicht mit dem Finger auf die Probleme, sondern findet Lösungen, die alltagstauglich sind. Seit 2019 ist sie zudem Wetter- und Klima-Kolumnistin für das Nachrichtenportal t-online.

Koschak gilt gefragte Rednerin bei zahlreichen Events rund um das Thema Klima. Sie hat bereits neun Bücher zum Thema geschrieben. In ihrem neuesten Buch „Hitze, Flut und Tigermücke – (Fast) alles zum Klimawandel“ möchte sie aufklären, wie es um den Planeten Erde steht und präsentiert auch hier Ideen, wie sich alle engagieren können - ohne erhobenen Zeigefinger. Zurzeit arbeitet sie an einem neuen Buch und wird uns verraten, worum es diesmal geht. Die Teilnahme ist kostenfrei.