Polizeilicher Zugriff im Harz Polizeibeamte schnappen syrische Bandenmitglieder mitten in Wernigerode

In Amtshilfe für Ermittler in Rheinland-Pfalz hat die Polizei am Dienstagmittag (25. Februar) in Wernigerode drei Männer festgenommen. Was den Syrern konkret vorgeworfen wird.