Mit Sattel, aber ohne Reiterin war ein Pferd in Drübeck unterwegs - und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Kurz darauf gab es Entwarnung.

Drübeck l Die Polizei, dein Freund und Helfer: Beamte des Harzer Reviers haben dieses gern strapazierte Motto in den gestrigen Mittagsstunden mal wieder mit Leben erfüllt. Nachdem gegen 12.50 Uhr aus Drübeck via Notruf der Hinweis auf ein reiterloses Pferd eingegangen war, zogen die Beamten sofort alle Register.

Weil anhand der Schilderung des Anrufers, der von einem merkwürdig verrutschten Sattel berichtet hatte, nicht auszuschließen war, dass ein Unfall passiert war und der Reiter verletzt zu Boden gegangen ist, schwärmten die Beamten sofort aus. Mit ihrem Funkwagen und wohl auch einem Lasso, um das Tier einzufangen.

Was letztlich, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte, unnötig war. Recherchen vor Ort brachten die Ermittler rasch auf die Spur von Pferd und Reiterin. Beide seien wohlbehalten an der Wohnanschrift in Drübeck angetroffen worden. Die Frage, warum das Tier auf Solopfaden und mit verrutschtem Sattel unterwegs war, blieb am Ende offen, weil die Polizei am Vorgang einen Haken machen konnte. Sicher aber ist: Der 66-jährige Anrufer, der aus reiner Vorsorge handelte, habe sich absolut korrekt verhalten, betont Polizeisprecher Becker.