Mehrere medizinische Fachrichtungen unter einem Dach vereint: An der Ilsenburger Straße in Wernigerode gehen die Bauarbeiten am neuen Ärztehaus dem Ende entgegen. Wann ziehen die ersten Praxen ein und für welche Patientengruppen werden sie eine Anlaufstelle sein?

Praxen, Parken, Eröffnung: Was Patienten zum neuen Ärztehaus in Wernigerode wissen müssen

An der Ilsenburger Straße in Wernigerode entsteht ein neues Ärztehaus mit Platz für fünf Praxen.

Wernigerode. - Während vor dem Gebäude Pflaster verlegt wird, kümmern sich Techniker im Keller um den Glasfaseranschluss. Im Treppenhaus werden derweil die letzten Malerarbeiten abgeschlossen, während Tischler schon die ersten Möbel aufbauen: Das neue Wernigeröder Ärztehaus steht kurz vor der Eröffnung - mit Verzögerung, aber dafür deutlich günstiger als geplant.