Energieversorgung im Harz Preise für Strom, Gas und Fernwärme: Was Kunden der Stadtwerke Wernigerode 2026 erwartet
Strom, Gas und Fernwärme sollen 2026 nicht teurer werden – das kündigen die Stadtwerke Wernigerode an. Doch hinter der Preisstabilität stehen viele Fragezeichen: Was bedeutet das für Haushalte und worauf müssen Kunden achten?
11.11.2025, 06:15
Wernigerode. - Tausende Strom-, Gas- und Fernwärme-Kunden der Stadtwerke Wernigerode dürfen aufatmen: Die Energiepreise, die sie zahlen, sollen 2026 nicht steigen. Allerdings gibt es noch etliche Unwägbarkeiten.