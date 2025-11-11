weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Energieversorgung im Harz: Preise für Strom, Gas und Fernwärme: Was Kunden der Stadtwerke Wernigerode 2026 erwartet

Energieversorgung im Harz Preise für Strom, Gas und Fernwärme: Was Kunden der Stadtwerke Wernigerode 2026 erwartet

Strom, Gas und Fernwärme sollen 2026 nicht teurer werden – das kündigen die Stadtwerke Wernigerode an. Doch hinter der Preisstabilität stehen viele Fragezeichen: Was bedeutet das für Haushalte und worauf müssen Kunden achten?

Von Holger Manigk 11.11.2025, 06:15
Die Stadtwerke Wernigerode wollen 2026 unter anderem ihre Strompreise stabil halten - allerdings unter Vorbehalt.
Die Stadtwerke Wernigerode wollen 2026 unter anderem ihre Strompreise stabil halten - allerdings unter Vorbehalt. Symbolfoto: imago images/Joko

Wernigerode. - Tausende Strom-, Gas- und Fernwärme-Kunden der Stadtwerke Wernigerode dürfen aufatmen: Die Energiepreise, die sie zahlen, sollen 2026 nicht steigen. Allerdings gibt es noch etliche Unwägbarkeiten.