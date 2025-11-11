Energieversorgung im Harz Preise für Strom, Gas und Fernwärme: Was Kunden der Stadtwerke Wernigerode 2026 erwartet

Strom, Gas und Fernwärme sollen 2026 nicht teurer werden – das kündigen die Stadtwerke Wernigerode an. Doch hinter der Preisstabilität stehen viele Fragezeichen: Was bedeutet das für Haushalte und worauf müssen Kunden achten?