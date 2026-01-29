In dem Streit um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke hat der Magdeburger Stadtrat nun eine finale Entscheidung getroffen. Vorher stand die Verwaltung in der Kritik.

Entlang der künftigen Straßenbahnstrecke in Magdeburg wurde bereits an vielen Grundstücken ein neuer Sichtschutz errichtet. Zwei Eigentümer gingen aber leer aus. Nun hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen.

Magdeburg. - Um nicht weniger als das Vertrauen der Bürger in die Stadtverwaltung ging es in einer aktuellen Ratsdebatte um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke in Magdeburg. Dieser war nach Ansicht der betroffenen Eigentümer und vielen Stadträten zuvor eindeutig zugesichert worden - sollte nun aber doch nicht kommen.