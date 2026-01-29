weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Deutliche Kritik an Verwaltung Privater Sichtschutz gegen Straßenbahn: Stadt Magdeburg muss zahlen

In dem Streit um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke hat der Magdeburger Stadtrat nun eine finale Entscheidung getroffen. Vorher stand die Verwaltung in der Kritik.

Von Stefan Harter 29.01.2026, 06:30
Entlang der künftigen Straßenbahnstrecke in Magdeburg wurde bereits an vielen Grundstücken ein neuer Sichtschutz errichtet. Zwei Eigentümer gingen aber leer aus. Nun hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Um nicht weniger als das Vertrauen der Bürger in die Stadtverwaltung ging es in einer aktuellen Ratsdebatte um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke in Magdeburg. Dieser war nach Ansicht der betroffenen Eigentümer und vielen Stadträten zuvor eindeutig zugesichert worden - sollte nun aber doch nicht kommen.