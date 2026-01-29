Deutliche Kritik an Verwaltung Privater Sichtschutz gegen Straßenbahn: Stadt Magdeburg muss zahlen
In dem Streit um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke hat der Magdeburger Stadtrat nun eine finale Entscheidung getroffen. Vorher stand die Verwaltung in der Kritik.
29.01.2026, 06:30
Magdeburg. - Um nicht weniger als das Vertrauen der Bürger in die Stadtverwaltung ging es in einer aktuellen Ratsdebatte um einen Sichtschutz für zwei Privatgrundstücke in Magdeburg. Dieser war nach Ansicht der betroffenen Eigentümer und vielen Stadträten zuvor eindeutig zugesichert worden - sollte nun aber doch nicht kommen.