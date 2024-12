Überflutungsgefahr bei Starkregen im Harz Problembrücke bei Hochwasser: Neuer Anlauf für Abriss der Kruskabrücke in Wernigerode

Was ist wichtiger: Hochwasserschutz oder kurze Wege? An dieser Frage scheiden sich in Wernigerode die Geister. Warum der Abriss der Kruskabrücke weiter auf sich warten lässt.