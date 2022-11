Wernigerode/Timmenrode - Die Trauer über den Tod ihrer Hündin sitzt tief. „Ich kann von ihr noch immer nicht in der Vergangenheitsform sprechen, ich kann einfach nicht glauben, dass Thyra nicht mehr da ist“, sagt die Besitzerin. Thyra hätte gerade ihren dritten Geburtstag gefeiert. Doch am 12. Juli dieses Jahres starb die Wolfhündin an den Folgen eines Unfalls nahe Timmenrode. Dessen Verursacher musste sich nun vor dem Amtsgericht in Wernigerode verantworten.