Die Schlittschuhbahn in der Westernstadt ist für Besucher geöffnet: Pullman City in Hasselfelde startet mit neuer Attraktion in die Wintersaison.

Hasselfelde - Der Winter hält längst Einzug, die Temperaturen sinken, und Schnee bedeckt die Landschaft: Pünktlich zum ersten Advent hat sich auch der Harz in ein Winterwunderland verwandelt. Und genau so ein Winterwunderland versprechen auch die Betreiber der Wildwest-Stadt Pullman City in Hasselfelde ihren Besuchern mit einem besonderen Highlight in diesem Jahr: einer eigenen Eislaufbahn auf dem Gelände.