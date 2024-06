Es ist soweit: Der Verein Bad Bikers hat seinen neuen Pumptrack am Ilsenburger Blochauer eingeweiht. Wie die Eröffnung verlief und was vor Ort zu beachten ist.

Ilsenburg. - Befahrbar war er schon seit einigen Wochen, der neue Pumptrack – eine spezielle, künstlich angelegte Mountainbikestrecke – im Ilsetal auf Höhe des Blochhauers. Die Initiatoren und Betreiber vom 2009 gegründeten MTB-Verein Bad Bikers hielten jedoch ihr zum Baubeginn gegebenes Versprechen und weihten das neue Freizeitangebot erst dann offiziell ein, als die Anlage vorzeigbar und die Spuren des Aufbaus nicht mehr sichtbar waren.

Am Samstag war es nun so weit. Das frische Grün und die asphaltierte Strecke harmonierten bestens. Sitzbänke luden zum Verweilen ein, das Team von der Wilden Ilse kümmerte sich kulinarisch um die jungen Wilden auf den Bikes, und das Wetter spielte ebenfalls mit.

Silvio Krosch, der Vorsitzende des Bad-Bikers-Vereins, und Ilsenburgs Vize-Bürgermeister Henri Fischer gaben die Strecke ohne große Reden frei, denn wie gut alles geworden ist, das sah jeder selbst. Kritiker, die sich im Vorfeld und während der Bauphase negativ zum Projekt geäußert hatten, waren nicht vor Ort. Schade, sie hätten die Begeisterung der rund 50 kleinen und großen Fahrer erleben können, die dank dieses Projekts nun ein neues Freizeitangebot haben und dies auch schon im Vorfeld der Eröffnung ausgiebig nutzten.

Wo sind die Mountainbikerinnen?

Auffallend bei der Eröffnung des Pumptracks – der Mountainbikesport scheint eine Domäne für kleine und große Männer zu sein. Mädchen oder junge Frauen waren nicht unter den Startern, obwohl einige Fahrerinnen zuvor auf dem Track gesichtet worden seien.

Beim Einfahren vor den Wettbewerben war unter den zahlreichen Fahrern wieder eine große Portion Fairness und Rücksicht mit am Start. Große und somit schnellere Fahrer nahmen Rücksicht auf die Kleinen und Jüngeren, und wenn es einmal doch zu voll auf dem Rundkurs wurde, machten viele Fahrer freiwillig eine kurze Pause und stiegen erst wieder in den Track ein, wenn Platz war. Das Ganze ging ohne Beschimpfungen und Beleidigungen ab – ein Umstand, der nicht in jeder Sportart üblich ist.

Nach dem Einfahren hatten die Organisatoren einige Wettbewerbe ausgeschrieben, nach Altersgruppen und Schwierigkeiten getrennt. Die schnellste Runde der Erwachsenen drehte dabei Lucas Hesse mit 9,455 Sekunden. Er verwies Tim Colette und Tristan Fuchs auf die Plätze.

Erste Wettkämpfe

as Kids-Race entschied Leon Albers aus Wernigerode für sich. Zweiter wurde Mika Leideritz vor Finn Luca Lösche aus Osterwieck. Den Bunnyhop-Hochsprung mit dem Rad entschieden Lukas Wehmeier und Lucas Hesse für sich. Beide sprangen auf ihren Bikes 80 Zentimeter hoch. Ein weiterer Sieg ging beim abschließenden Balance Contest an Nils Pawlik.

Der neue Pumptrack ist ab sofort Bestandteil der Freizeitangebote im Ilsetal und jederzeit geöffnet. Das Benutzen geschieht auf eigene Gefahr, aber wer sich an Spielregeln hält, dem sollte auch nichts Schlimmes passieren.

Zu den Regeln auf dem Kurs gehört in erster Linie die Helmpflicht für alle Fahrer. Da gab es auch am Eröffnungstag kein Pardon, denn einige zufällig vorbeikommende Biker mischten sich ohne Helm unters Volk und wurden sofort von der Strecke geholt.