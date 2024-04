Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Wernigerode - Staatsanwalt Thomas Rieder kürt am Montag (22. April) im Magdeburger Landgericht in der Verhandlung gegen einen 48-jährigen gebürtigen Quedlinburger „die kreativste Tat in den vorliegenden 25 Aktenbänden“. Der Angeklagte hatte eine Glasscheibe kaputtgemacht und mit einer 1,80 Meter langen Stange durch das entstandene Loch einen Autoschlüssel aus der Thalenser Firma geangelt, um dann mit dem dazugehörigen Multivan − aber ohne Fahrerlaubnis − davonzudüsen. Die vorne gebogene Eisenstange hatte er übrigens zufällig am Rande seines abendlichen Weges gefunden.