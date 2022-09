Rasende Radler werden im Harz-Ort Drübeck gestoppt

Radfahrer sind in Drübeck oft sehr schnell unterwegs - auf dem Fußweg und nicht etwa auf dem Radweg. Das will die Stadt verhindern.

Diese Sperren sollen Radfahrer auf dem Gehweg in Drübeck bremsen und die Sicherheit erhöhen.

Drübeck - Am Ende des Gehwegs in der Ilsenburger Straße in Drübeck sind Barrieren aufgestellt worden. Sie sollen Radfahrer von zu schnellem Fahren abhalten.