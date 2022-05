Rasentraktorrennen in Stapelburg wirbelt viel Staub auf

Beim Rasentraktorrennen in Stapelburg sind 40 rennbegeisterte Frauen und Männer im Kampf um die Harzmeisterschaft angetreten.

Spannende Rennen in der Staubwüste von Stapelburg lieferten sich Rasentraktor-Rennsportler aus ganz Deutschland am Sonnabend.

Stapelburg - Es ist etwas Besonderes: Das Rasentraktorrennen in Stapelburg hat am Wochenende zahlreiche Fahrer und Zuschauer in die Nordharz-Ortschaft gelockt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuten sich die Rennbegeisterten über spannende Wettkämpfe um die Harzmeisterschaft.