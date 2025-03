1889 wurde der „Wernigeröder Hof“ an der Ecke Albert-Bartels-Straße/Pfarrstraße in Wernigerode errichtet. Nicht nur der Name wechselte seitdem, sondern auch die Nutzung des Gebäudes.

Wernigerode. - Noch ziert der Schriftzug „Hotel Alt Wernigeröder Hof“ in Großbuchstaben die Fassade des Eckhauses in der Pfarrstraße/Albert-Bartelstraße. Doch statt Übernachtungsgästen hat in den vergangenen Monaten nur Leerstand in dem historischen Gebäude Einzug gehalten. Das hat nun ein Ende.