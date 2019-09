Die Lok der Brockenbahn, die am Donnerstag in einen Unfall in Wernigerode verwickelt war, wird immer noch repariert. Foto: Polizeirevier Harz

Die Harzer Schmalspurbahnen lassen nach einem Unfall eine Fahrt ausfallen. Ab Sonnabend gilt in Wernigerode wieder der Normalfahrplan.

Wernigerode l Die Dampflok, die am Donnerstag in einen Unfall verwickelt war, ist noch nicht wieder fahrbereit. Die Lok mit der Nummer 99 7247 befinde sich nach wie vor in der Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB). „Wir haben sie heute noch nicht komplett an der Schadstelle auseinander bauen können“, so HSB-Sprecherin Heide Baumgarten auf Volksstimme-Nachfrage. „Am Montag werden die Reparaturarbeiten fortgesetzt.“ Angaben zur Schadenshöhe könne sie noch nicht beziffern.

Die Brockenbahn war am Donnerstagnachmittag am Ortsausgang von Hasserode mit einem Lkw aus den Niederlanden zusammengestoßen. Dessen Fahrer hatte an einem unbeschrankten Bahnübergang den herannahenden Zug mit etwa 50 Personen an Bord übersehen. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wegen der defekten Dampflok konnte am Freitag, 6. September, die 11.55-Uhr-Tour zur Talmühle Eichsfeld nicht abgedeckt werden. Ab Sonnabend, so versichert Heide Baumgärtner, fährt die HSB aber wieder ohne Ausfälle im Fahrplan. Es könne eine andere Lok eingesetzt werden, die gerade aus der Werkstatt kommt.

Der am Unfall beteiligte Lkw wurde noch am Donnerstagabend geborgen. Durch den Aufprall war der Aufleger des Sattelzuges umgekippt und wurde dabei schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 60.000 Euro.