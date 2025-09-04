weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Gaststätte im Harz: Restaurant „Pegasos“ in Wernigerode: Neuer Betreiber aus Indien, aber bleibt der Grieche?

Gaststätte im Harz Restaurant „Pegasos“ in Wernigerode: Neuer Betreiber aus Indien, aber bleibt der Grieche?

Nach einem Betreiberwechsel im „Pegasos“ in Wernigerode fragen sich viele Stammgäste, ob aus dem griechischen nun ein indisches Restaurant geworden ist. Darauf gibt Parminder Singh eine klare Antwort - und kündigt eine Premiere in der Gaststätte an.

Von Holger Manigk 04.09.2025, 06:15
Das Restaurant "Pegasos" ist seit vielen Jahren auf dem Angerhof in Wernigerode zu finden.
Das Restaurant "Pegasos" ist seit vielen Jahren auf dem Angerhof in Wernigerode zu finden. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Stammgäste des Restaurants „Pegasos“ in Wernigerode sind verwirrt: Der bisherige Betreiber des „Garden of India“ direkt nebenan auf dem Angerhof hat die Gaststätte im April übernommen. Seitdem herrscht bei vielen Kunden Verunsicherung, ob aus dem Griechen nun ein Inder geworden ist.