Rund 4.000 Besucher feierten bei Rocken am Brocken in Elend. Der teils heftige Regen konnte die Stimmung der Gäste nicht trüben.

Rocken am Brocken 2024 in Elend: Die schönsten Bilder vom Festival

Elend. - Rockmusik, gute Laune und teils heftiger Regen: Nach drei Tagen endete in den frühen Morgenstunden am Sonntag (4. August) das Festival Rocken am Brocken in Elend. Rund 4.000 Gäste kamen laut Veranstalter in diesem Jahr in den Oberharz. Trotz des Regens „musste kein Act unterbrochen werden oder gar die Location geräumt werden“, teilt Anne Bredernitz mit, die verantwortlich für die Pressearbeit ist. Das Festival konnte „ohne Pause“ fortgesetzt werden.

Das musikalische Programm bestand in diesem Jahr aus Bands und Einzelkünstlern, darunter neue und noch unbekannte Gesichter, aber auch Altbekannte waren auf dem Festival vertreten. Die Musikrichtungen reichten von Rock und Indie bis hin zu Elektro und Alternative. Darunter waren etwa die englische Band The Mysterines aus Liverpool, die dieses Jahr ihr zweites Studioalbum „Afraid of Tomorrow“ veröffentlichten oder die österreichische Band Bilderbuch. Am Samstagabend (3. August) sorgte die Berliner Elektropop-Band Grossstadtgeflüster für gute Stimmung.

Grossstadtgeflüster bei ihrem Auftritt bei Rocken am Brocken. Foto: Matthias Bein/dpa

Die Band The Mysterines bei ihrem Auftritt. Foto: Matthias Bein/dpa

Besucher reisten aus ganz Deutschland in den Harz an. Foto: Matthias Bein/dpa

Rund 4.000 Besucher kamen dieses Jahr zu Rocken am Brocken. Foto: Matthias Bein/dpa

Auch kleinere Bands, wie Ell, traten bei Rocken am Brocken auf. Foto: Matthias Distler

Fans verfolgen begeistert die Auftritte der Bands. Foto: Matthias Bein/dpa

Die Band ok.danke.tschüss bei Rocken am Brocken am Freitagabend. Foto: Matthias Bein/dpa

The Mysterines aus Liverpool waren einer der ersten Bands, die dieses Jahr auftraten. Foto: Matthias Distler

Vom vielen Regen am ersten Abend ließen sich die Fans nicht abhalten. Foto: Matthias Bein/dpa

Auch für dieses Jahr ließen sich die Veranstalter wieder kreative Lichteffekte einfallen. Foto: Matthias Bein/dpa

Schon jetzt können die Tickets für das nächste Rocken-am-Brocken-Festival gesichert werden. Dieses soll vom 31. Juli bis zum 2. August 2025 stattfinden.