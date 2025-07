Im Waldfreibad Elend wird anlässlich des Musikfestivals Rocken am Brocken wieder ein Volleyballturnier veranstaltet. Noch sind Plätze frei.

Rocken am Brocken im Harz: Dann findet das beliebte Volleyballturnier im Freibad Elend statt

Viele Festivalbesucher von Rocken am Brocken erfrischten sich 2024 im Freibad in Elend.

Elend. - Das Musikfestival Rocken am Brocken wird für drei Tage wieder für ordentlich Gitarrensound in Elend sorgen. Doch auch wenn gerade mal keine Bands spielen, kann es trotzdem hoch hergehen. Zum Beispiel beim beliebten Volleyballturnier. Das findet auch in diesem Jahr im Waldfreibad Elend statt.