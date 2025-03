Das Waldfreibad in Elend wird für die Saison 2025 flott gemacht. Schon jetzt gibt es einige Neuheiten auf dem Gelände zu entdecken. Und auch Veranstaltungen für dieses Jahr sind bereits bekannt.

Elend. - Bis das Waldfreibad in Elend seine Türen für Besucher wieder öffnet, dauert es zwar noch etwas. Doch die Vorbereitungen auf die diesjährige Saison laufen bereits. Und in dieser gibt es nicht nur bekannte Feste, sondern auch so manche Neuheit.