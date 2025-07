Das Festival Rocken am Brocken findet vom 31. Juli bis 2. August in Elend statt. Berühmte und weniger bekannte Bands sowie Solokünstler werden auftreten. Zudem gibt es ein neues Angebot für Gehörlose.

Rocken am Brocken im Harz: Programm, Anfahrt, Parken – was Besucher des Musikfestivals wissen müssen

Zu Rocken am Brocken werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Das Bild zeigt das Festival im Jahr 2024.

Elend. - Mal rockiger, mal etwas sanfter wird es in Elend vom 31. Juli bis 2. August 2025 zugehen. Dann wird das Festival Rocken am Brocken in dem Oberharz-Ort stattfinden. 2025 gibt es eine Neuerung für Menschen, die gehörlos sind, das Festival und die Musik aber dennoch erleben wollen.