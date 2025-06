In der Baumannshöhle in Rübeland werden 2025 noch Aufführungen des Schauspiels "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" gezeigt.

Rübeland. - Ein Theaterstück in einer Höhle erleben? In der Baumannshöhle in Rübeland ist das möglich. Noch für mehrere Aufführungen in diesem Jahr ist die Tropfsteinhöhle Schauplatz verschiedener Inszenierungen.