Ärztehaus in Elbingerode Ruhestand nach 20 Jahren hausärztlicher Versorgung im Oberharz: So steht es um die Nachfolge

Das Ärztehaus in Elbingerode besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Zudem hat sich eine langjährige Ärztin in den Ruhestand verabschiedet. Was das für die hausärztliche Versorgung bedeutet.