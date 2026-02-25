Ärztehaus in Elbingerode Ruhestand nach 20 Jahren hausärztlicher Versorgung im Oberharz: So steht es um die Nachfolge
Das Ärztehaus in Elbingerode besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Zudem hat sich eine langjährige Ärztin in den Ruhestand verabschiedet. Was das für die hausärztliche Versorgung bedeutet.
25.02.2026, 15:00
Elbingerode. - Allgemeinmedizinische sowie spezialisierte fachärztliche Versorgung seit zwei Jahrzehnten: Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ärztehauses im Oberharz wird 2026 ein Tag der offenen Tür am 8. Mai veranstaltet. Zuletzt hat es zudem eine personelle Änderung gegeben.