  4. Einkaufen im Harz: Rund-um-die-Uhr-Supermarkt für Silstedt? Welche Bedingungen der Wernigeröder Ortsteil dafür erfüllen muss

Ob mitten in der Nacht oder an einem Feiertag: In Wernigerodes Ortsteil Silstedt soll bald Einkaufen rund um die Uhr möglich sein. Die innovative Dorfmarkt-Idee stößt nicht nur bei den Einwohnern auf reges Interesse. Was sie jetzt tun müssen, damit der Laden eröffnet wird.

Von Sandra Reulecke 26.09.2025, 06:15
Wernigerodes Ortsteil Silstedt hat die Chance, einen Supermarkt zu erhalten - der sogar an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet ist.
Wernigerodes Ortsteil Silstedt hat die Chance, einen Supermarkt zu erhalten - der sogar an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet ist. Foto: Bio Schopp UG

Wernigerode/Silstedt. - Gute Nachrichten für Silstedt: In dem Wernigeröder Ortsteil könnte schon 2026 wieder ein Dorfmarkt entstehen. Einer, der sogar an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr geöffnet hat. Doch das es soweit kommt, ist an Bedingungen geknüpft.