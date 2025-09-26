Einkaufen im Harz Rund-um-die-Uhr-Supermarkt für Silstedt? Welche Bedingungen der Wernigeröder Ortsteil dafür erfüllen muss

Ob mitten in der Nacht oder an einem Feiertag: In Wernigerodes Ortsteil Silstedt soll bald Einkaufen rund um die Uhr möglich sein. Die innovative Dorfmarkt-Idee stößt nicht nur bei den Einwohnern auf reges Interesse. Was sie jetzt tun müssen, damit der Laden eröffnet wird.