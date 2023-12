Die Ferienwohnungen der Familie Michael in Schierke sind zum Gästeliebling Sachsen-Anhalts gekürt worden. Was Harz-Urlauber dort geboten wird.

Sachsen-Anhalts beliebteste Ferienwohnungen stehen in Harzdorf: Was die Gäste begeistert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schierke. - Urlaub machen und sich trotzdem so wohl fühlen wie zu Hause. Wer will das nicht? Im Harz ist das möglich – und sogar von Erfolg gekrönt. Die Urlaubsdomizile der Schierker Ferienanlage „Zum Wildbach“ sind zu den beliebtesten Ferienwohnungen Sachsen-Anhalts gekürt worden. Und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Was macht die Unterkunft so besonders?