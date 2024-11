Salzlandküche in Wernigerode Sachsen-Anhalts modernste Großküche kurz vor dem Start: Wie sich im Harz Kita- und Schulessen verbessert

Nachhaltiger und gesünder will die Salzlandküche GmbH bald Schulen und Kindertagesstätten im Harz mit Essen beliefern. Dafür investiert der Anbieter in eine neue Großküche in Wernigerode. Was Kunden erwartet.